ВОЗ запустила инициативу, чтобы помочь более миллиарду людей бросить курить

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила новую инициативу, которая направлена на то, чтобы помочь курильщикам по всему миру бросить курить и тем самым сократить риск заражения коронавирусом. Об этом объявил в пятницу на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Цель инициативы заключается в том, чтобы помочь 1,3 млрд курильщиков избавиться от вредной привычки, - отметил он. - В ее рамках люди смогут получить необходимую помощь".

Главным элементом инициативы является цифровой доктор "Флоренс", доступ к которому может получить любой желающий в любое время. Он предоставляет консультацию относительно того, как бросить курить. Кроме того, компания Johnson & Johnson предоставила 40 тыс. никотиновых пластырей нуждающимся людям.

Как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, инициатива крайне своевременна. "Курение убивает 8 млн человек ежегодно, - подчеркнул глава ВОЗ. - А научные данные свидетельствуют о том, что курильщики гораздо более уязвимы перед коронавирусом".

На первом этапе инициатива будет запущена в Иордании, после чего распространится на весь мир.

"У курения нет никаких преимуществ. Оно разрушает легкие, сердце и кошелек, делает людей более уязвимыми к COVID-19 и снижает шансы на выздоровление", - отметила со своей стороны президент Международного союза по борьбе с раком принцесса Иордании Дина аль-Миред. "Привычка курить - это болезнь, и ее нужно лечить", - добавила она, выразив уверенность, что новый проект ВОЗ поможет курильщикам справиться с этой проблемой.