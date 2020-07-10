ВОЗ призывает использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19 под наблюдением врачей

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать гидроксихлорохин для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) только под наблюдением врачей. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Отвечая на вопрос о применении гидроксихлорохина президентом Бразилии Жаиром Болсонару, Райан констатировал, что этот препарат "можно использовать, но только под наблюдением врачей".

"Он не демонстрирует позитивных результатов у госпитализированных пациентов, хотя исследования продолжаются", - добавил он. "Пока они [исследования] четко не показали положительного воздействия на тех, кто его [гидроксихлорохин] принимает", - сказал Райан, подчеркнув, что нужно ориентироваться на клинические исследования.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. В организации отметили, что, согласно ряду исследований, лекарство не имеет положительного эффекта для лечения заразившихся.