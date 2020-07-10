Сенатор заявила о рисках законопроекта об ограничении внесудебного изъятия детей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи несет в себе определенные риски, так как родителям может стать сложнее обжаловать решения об изъятии ребенка, а также из-за возможного появления типовых судебных решений по вопросам опеки. Об этом ТАСС заявила в пятницу член комитета Совета Федерации по социальной политике, полномочный представитель СФ по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Маргарита Павлова.

"Решения органов опеки всегда можно оспорить в суде, а если суд будет принимать решение об отобрании ребенка, оспаривать уже будет сложнее, в этом самый главный риск. Как правило, если органы опеки все равно разбираются, у них нет каких-то типовых решений, то у судов есть риск, так как они и так завалены работой, если ее много, то они могут просто выносить какие-то определенные типовые решения по этому вопросу особо не вникая", - сказала Павлова.

"Когда мы говорим о семье, детях, это такая очень тонкая материя, здесь нельзя в спешке какие-то решения принимать. Да, инициатива может быть и правильная, но ее обязательно надо обсудить с общественностью", - уточнила сенатор.

По мнению Павловой, по данному законопроекту нужна дискуссия, в частности, с Общественной палатой РФ и органами опеки как заинтересованными сторонами данной проблемы. Сенатор считает, что не нужно принижать роль органов опеки, которые "очень поменялись за последние годы". "Не надо демонизировать опеку, она в принципе со своей ролью справляется. Есть определенные перегибы на местах и в некоторых случаях, но в целом и общем она направлена на профилактику, в этом главная ее миссия", - уточнила Павлова.

Как сообщил ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству, еще один автор законодательной инициативы Павел Крашенинников, внесенный в пятницу в Госдуму законопроект подготовлен во исполнение поправок к Конституции РФ. Согласно документу, "предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда, для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства - об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью".