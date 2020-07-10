РПЦ обсудит статус собора Святой Софии с Управлением по делам религий Турции

"У нас существует уже на протяжении целого ряда лет диалог с Управлением по делам религий Турции, - а именно в ведение этого управления сейчас Госсовет Турции передал храм Святой Софии, - мы, конечно, будем поднимать этот вопрос в диалоге. Но судя по той атмосфере, по тем высказываниям, которыми сопровождалось сегодняшнее решение и подготовка этого решения, турецкие власти к диалогу не готовы, и на диалог не настроены. Тем не менее, конечно, мы будем продолжать попытки возвратить храм Святой Софии к тому статусу, в котором он находился в последние десятилетия. Это тот нейтральный статус, который в большей или меньшей степени всех устраивал как своего рода компромисс", - сказал митрополит.

По мнению главы ОВЦС, нарушение нейтрального статуса собора воспринимается многими христианами как напоминание о бедствиях, пережитых многие православными народами под турецким владычеством. "В православном и в целом в христианском мире это решение турецких властей воспринимается с большой скорбью", - добавил он.

При этом турецкие власти, полагает митрополит Иларион, "сделали все для того, чтобы показать, что они не желают идти на компромисс, не хотят слушать голоса, которые раздаются со стороны". Это решение, отметил он, было ожидаемым. "Но мы все-таки до последнего надеялись, что власти Турции пересмотрят это готовящееся решение, и с очень большим сожалением, с большой болью воспринимаем то, что это решение было принято", - сказал митрополит.

Ранее Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN Turk. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.