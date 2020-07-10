ЮНЕСКО сожалеет о решении турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сожалеет о принятом властями Турции без предварительного диалога решении изменить статус собора Святой Софии. Об этом заявила послу Турции при международной организации генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

"Генеральный директор Одре Азуле глубоко сожалеет о принятом без предварительного диалога решении турецких властей изменить статус Святой Софии, - говорится в заявлении организации, поступившем в распоряжение ТАСС. - Она выразила свою глубокую озабоченность послу Турции при ЮНЕСКО".

По словам генерального директора, "Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков". "Ее статус музея отражает универсальность ее наследия и делает ее мощным символом диалога", - подчеркнула Азуле, призвав Турцию к "безотлагательному диалогу" с тем, чтобы не допустить отступления от универсальности этого уникального памятника наследия. Его состояние будет рассмотрено на предстоящей сессии Комитета всемирного наследия.

Принятое решение, указала генеральный директор, поднимает вопрос о влиянии изменения статуса на универсальную ценность памятника. ЮНЕСКО в связи с этим напомнила Турции об ее обязанностях по защите культурных памятников.

"Государство, на территории которого находится объект, должно не допускать изменений, которые посягают на универсальную ценность памятника,- продолжила Азуле. - Государство обязано предварительно уведомлять ЮНЕСКО о любой модификации, а в случае необходимости этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Комитета всемирного наследия".

Как заявил заместитель генерального директора по вопросам культуры Эрнесто Оттоне Рамирес, "важно избежать осуществления решений, которые не были предварительно обсуждены с ЮНЕСКО и могут повлечь за собой последствия для доступа к объекту, для его архитектуры или формы управления". По его словам, такие меры могут противоречить правилам, содержащимся в конвенции об охране всемирного культурного наследия.