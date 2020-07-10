Топонимическая комиссия Петербурга поддержала переименование станции метро в "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская межведомственная комиссия по наименованиям (топонимическая комиссия) поддержала переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит" в честь петербургского футбольного клуба, ставшего по итогам этого сезона шестикратным обладателем титула чемпиона России. Такое решение было принято большинством голосов на заседании в пятницу, сообщил ТАСС член топонимической комиссии, журналист Алексей Ерофеев.

"Решение о переименовании станции принято. Большинство членов топонимической комиссии сочли, что переименование возможно: "Зенит" - как своеобразный символ города. Все знают, что на "Газпром Арене" играет "Зенит" ("домашний" стадион клуба), а нынешнее название станции ("Новокрестовская", открыта в мае 2018 года) еще не успело прижиться", - сказал собеседник агентства.

Ерофеев напомнил, что в конце прошлого года в Петербурге на сайте горадминистрации проводился опрос общественного мнения о переименовании. В декабре 2019 года сообщалось, что власти города приняли решение продлить его, так как проведенное в ноябре голосование не выявило явного предпочтения общественности. "Но из-за сложностей, связанных с пандемией, его решили отложить, полноценного опроса не получилось, поэтому не особо опирались на это", - пояснил он.

Член топонимической комиссии также отметил, что руководство "Зенита" сообщило о готовности клуба на свои деньги оформить станцию. "Она не была полноценно оформлена, на ней должны появиться какие-то элементы, связанные с символикой клуба", - добавил он. Для того, чтобы станция метро, согласно традиции, имела привязку к топонимике Петербурга, Ерофеев и еще несколько членов комиссии предложили найти поблизости безымянную улицу, аллею, проезд, набережную или площадь, чтобы дать им название "Зенитовский" или "Зенитовская".

"Наименование станции метро, ассоциирующееся у туристов и болельщиков с футбольным клубом "Зенит", безусловно, облегчит ее поиск на картах и путеводителях, вызовет аналогии с конкретным местом в Санкт-Петербурге. Кроме того, рядом со стадионом расположен спортивный комплекс, где проводят свои домашние матчи волейбольный клуб "Зенит" и баскетбольный клуб "Зенит", - привели слова председателя Топонимической комиссии, вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова в его аппарате. Он также отметил, что седьмое в истории ФК "Зенит" завоевание чемпионского кубка страны стало настоящим подарком для петербургских болельщиков в год 95-летия клуба.

Также на заседании комиссии были рассмотрены предложения о переименовании станций метро "Шушары" и "Юго-Западная" в "Колпинская" и "Маршальская" соответственно. Эти наименования не получили поддержки членов Топонимической комиссии, так как названия обеих станций тесно связаны с их местоположением.

Другие переименования

Кроме того, по обращению руководства департамента перевозок ОАО "РЖД" была принята рекомендация о переименовании остановочного пункта "Красные Зори" в "Михайловская Дача", так как птицефабрика "Красные Зори" находилась на значительном отдалении от остановки и к настоящему моменту закрыта.

Также комиссия приняла решения о присвоении четырем городским школам имен Героев Российской Федерации, погибших при исполнении служебного долга в Баренцевом море 1 июля 2019 года. Средняя школа №529 Петродворцового района будет носить имя Героя Российской Федерации Дениса Опарина, школа №319 в этом же районе - имя Героя России Дмитрия Соловьева. Средняя школа №606 с углубленным изучением английского языка Пушкинского района будет названа в честь Героя Российской Федерации Константина Сомова - в ней училась его дочь. Школа №169 с углубленным изучением английского языка Центрального района увековечит имя Героя России Андрея Воскресенского.

По решению комиссии, Детской школе искусств №2 будет присвоено имя петербургского композитора Сергея Слонимского (1932-2020), на ее площадке многократно проводились творческие встречи с легендарным отечественным мастером. "Средней школе №436 Петродворцового района будет присвоено имя Евгения Ефета (1909-1941). В школе с 1972 года действует музей боевого пути эскадренного миноносца "Гордый", командиром которого был Ефет. Улица Евгения Ефета исчезла при постройке портового комплекса "Бронка", - отметили в аппарате председателя комиссии.

О переименовании станции метро

С предложением переименовать станцию футбольный клуб "Зенит" ранее обратился в городское правительство. В руководстве ФК ранее отмечали, что рассчитывают на переименование станции до конца футбольного сезона, то есть до конца мая 2020 года. Клуб при этом заявлял о готовности покрыть расходы на переименование.

В минувшее воскресенье "Зенит" досрочно стал чемпионом России после победы в гостях над "Краснодаром" со счетом 4:2, петербургский клуб выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. 8 июля "Зенит" после игры на своем поле с "Сочи" (сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1) был награжден кубком чемпионов Российской премьер-лиги и золотыми медалями. В сезоне-2018/2019 "Зенит" стал пятикратным чемпионом России и получил предыдущий трофей на вечное хранение. Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.