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Попова: формат проведения школьных линеек 1 сентября определят во второй половине августа

Глава Роспотребнадзора отметила, что изменение эпидситуации потребует введения новых правил и новых требований
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Формат школьных линеек 1 сентября будет определен во второй половине августа в зависимости от эпидемической ситуации. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований. Поэтому мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в пятницу в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Попова указала, что в рекомендации об отмене массовых мероприятий в учебных заведениях нет ничего нового. По ее словам, главное, чтобы процесс обучения был безопасным.

Ранее Роспотребнадзор постановил отменить массовые мероприятия в учебных заведениях, детских садах с участием нескольких классов и групп. 

Теги
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