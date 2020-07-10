Попова: центр "Вектор" успешно завершил доклинические испытания вакцины от коронавируса

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику", - сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что создание вакцины от новой коронавирусной инфекции в России идет по графику, утвержденному правительством страны.

Вакцина для детей

По словам Поповой, вакцина от коронавируса для детей скорее всего не появится в 2020 году, об этом говорить пока преждевременно.

"Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности этой вакцины. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно", - сказала глава Роспотребнадзора.

Попова пояснила, что у детей действительно формируется иммунитет к коронавирусной инфекции. "По поводу того, легче или сложнее [течение болезни], сегодня сказать уже не так просто, как в самом начале, когда у нас еще и случаев-то не было", - добавила она.