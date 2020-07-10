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Пандемия коронавируса нового типа

Попова объяснила разницу между числом сдавших анализ на коронавирус и количеством тестов

По словам главы Роспотребнадзора, сдавших анализ на коронавирус россиян на 10-15% меньше, чем проведенных тестов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Число сдавших тест на коронавирус людей в России может быть на 10-15% меньше количества проведенных тестов, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить о людях (сдавших тесты - прим. ТАСС), это, как правило, процентов на 15 меньше, чем <...> общее количество (проведенных тестов - прим. ТАСС)", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Попова уточнила, что в разные периоды разница составляет от 10 до 15%.

По последним данным, в России проведено более 22,3 млн тестов на коронавирус.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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