Выезд детей на отдых в другие регионы могут разрешить при улучшении эпидситуации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Требование о запрете отправлять детей на отдых в лагеря в другие регионы может быть отменено в зависимости от эпидемической ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"Да, это может быть отменено на определенном этапе, если мы увидим, что эпидситуация благополучная и детям безопасно перемещаться через всю страну, какое-то количество дней находясь в дороге, объединяясь в новые коллективы", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Роспотребнадзор запретил детям выезжать в летние лагеря за пределами своего региона.