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Пандемия коронавируса нового типа
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Число жертв коронавируса во Франции превысило 30 тыс.

По данным Минздрава, более 19 тыс. заразившихся умерли в больницах
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© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек умерли во Франции с начала пандемии. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Министерства здравоохранения республики.

"30 004 человека умерли во Франции с начала пандемии", - отметили в ведомстве. Там добавили, что из них 19 528 человек умерли в больницах.

В ведомстве также указали, что в больницах в настоящее время после заражения коронавирусом находятся 7 062 человека, из которых 496 - в реанимации.

"78 388 человек выписались и вернулись домой", - подчеркнули в министерстве. 

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