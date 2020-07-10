Число жертв коронавируса во Франции превысило 30 тыс.

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек умерли во Франции с начала пандемии. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Министерства здравоохранения республики.

"30 004 человека умерли во Франции с начала пандемии", - отметили в ведомстве. Там добавили, что из них 19 528 человек умерли в больницах.

В ведомстве также указали, что в больницах в настоящее время после заражения коронавирусом находятся 7 062 человека, из которых 496 - в реанимации.

"78 388 человек выписались и вернулись домой", - подчеркнули в министерстве.