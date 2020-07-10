Попова сообщила, что пока нет решения об обязательной вакцинации врачей от коронавируса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение об обязательной вакцинации врачей от коронавирусной инфекции пока не принято. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале " Россия-1 ".

"Ну, сначала мы посмотрим за развитием эпидпроцесса. Здесь еще решение, которое предстоит принять, какие группы населения будут группами риска, для которых эта прививка будет крайне важной, может быть, обязательной. Но на сегодняшний день такого решения пока нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос, планируется ли сделать вакцинацию обязательной, отметил, что вакцинация в стране "в любом случае идет только с согласия самого гражданина". При этом он подчеркнул высокий интерес к вакцине в стране.