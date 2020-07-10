Тамбовские власти открыли детские лагеря и разрешили проводить собрания жителей

ТАМБОВ, 10 июля. /ТАСС/. Тамбовские власти смягчили ограничительные меры по коронавирусу, открыв детские лагеря и разрешив собственникам многоквартирных домов проводить собрания по общим вопросам ЖКХ. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации региона.

"Общие собрания собственников многоквартирных домов теперь можно проводить в очно-заочной форме. При этом необходимо соблюдать дополнительные санитарные меры в соответствии с рекомендациями федерального и регионального Роспотребнадзора. Соответствующие изменения внесены в постановление администрации области и действуют с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе возобновляют работу детские санатории и лагеря. При этом по-прежнему запрещено бронирование номеров и прием отдыхающих в гостиницах и отелях области. Данное ограничение не распространяется на командированных лиц.

Ранее в Тамбовской области смягчили перчаточно-масочный режим, разрешив использовать маски лишь в общественном транспорте и учреждениях органов власти. Также в регионе возобновили тренировочный процесс у спортсменов сборных команд, разрешили посещение храмов, библиотек, музеев, парков, присутствие на церемонии регистрации брака до пяти приглашенных лиц.

В настоящий момент в Тамбовской области зарегистрировано 5 157 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 43 - за минувшие сутки. Всего выздоровели 3 814 человек, умерли 26.