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Изменение статуса собора Святой Софии

В Сенате США заявили, что Эрдоган своим решением по Айя-Софии оскорбил христиан

В Вашингтоне призвали президента Турции отменить решение и сохранить статус собора как религиозно нейтрального музея для посещения людьми всех конфессий и культур

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Председатель и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) выступили в пятницу против решения турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) из музея в мечеть. Об этом говорится в распространенном комитетом их совместном заявлении.

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"Мы решительно осуждаем решение президента [Турции Тайипа] Эрдогана превратить собор Святой Софии из музея в мечеть. В определенные моменты своей истории собор Святой Софии служил местом поклонения для мусульман и христиан, а на протяжении десятилетий был необыкновенным и гостеприимным центром для людей всех вероисповеданий", - отмечается в заявлении.

"Сегодняшний шаг Эрдогана является глубоким оскорблением для христиан всего мира, которые смотрят на собор Святой Софии как на свет истины и глубоко почитаемое святое место. Такое изменение его статуса приводит к ненужным расхождениям мнений в то время, когда нам нужно больше, а не меньше, усилий для установления взаимопонимания между исламом и христианством", - подчеркнули сенаторы.

Они призвали Эрдогана "отменить это решение и сохранить замечательное наследие собора Святой Софии и сохранить его статус религиозно нейтрального музея для посещения людьми всех конфессий и культур".

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипИзменение статуса собора Святой Софии
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