В Сенате США заявили, что Эрдоган своим решением по Айя-Софии оскорбил христиан

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Председатель и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) выступили в пятницу против решения турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) из музея в мечеть. Об этом говорится в распространенном комитетом их совместном заявлении.

"Мы решительно осуждаем решение президента [Турции Тайипа] Эрдогана превратить собор Святой Софии из музея в мечеть. В определенные моменты своей истории собор Святой Софии служил местом поклонения для мусульман и христиан, а на протяжении десятилетий был необыкновенным и гостеприимным центром для людей всех вероисповеданий", - отмечается в заявлении.

"Сегодняшний шаг Эрдогана является глубоким оскорблением для христиан всего мира, которые смотрят на собор Святой Софии как на свет истины и глубоко почитаемое святое место. Такое изменение его статуса приводит к ненужным расхождениям мнений в то время, когда нам нужно больше, а не меньше, усилий для установления взаимопонимания между исламом и христианством", - подчеркнули сенаторы.

Они призвали Эрдогана "отменить это решение и сохранить замечательное наследие собора Святой Софии и сохранить его статус религиозно нейтрального музея для посещения людьми всех конфессий и культур".