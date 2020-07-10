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Изменение статуса собора Святой Софии
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Эрдоган призвал всех уважать решение о смене статуса собора Святой Софии

Президент Турции отметил, что Анкара "принимает любое выражение взглядов по данному вопросу, за исключением тех, что направлены на нарушение суверенитета" республики

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в пятницу уважать решение о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть.

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"Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции. Я призываю всех уважать решения, принятые судебными и исполнительными органами Турции. Мы принимаем любое выражение взглядов по данному вопросу, за исключением тех, что направлены на нарушение нашего суверенитета", - отметил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что в Турции находится "435 церквей и синагог". "Это является показателем нашего менталитета, который рассматривает разнообразие в качестве нашего богатства", - добавил он.

Ранее 10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипИзменение статуса собора Святой Софии
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