Эрдоган призвал всех уважать решение о смене статуса собора Святой Софии

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в пятницу уважать решение о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть.

"Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции. Я призываю всех уважать решения, принятые судебными и исполнительными органами Турции. Мы принимаем любое выражение взглядов по данному вопросу, за исключением тех, что направлены на нарушение нашего суверенитета", - отметил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что в Турции находится "435 церквей и синагог". "Это является показателем нашего менталитета, который рассматривает разнообразие в качестве нашего богатства", - добавил он.

Ранее 10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.