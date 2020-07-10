"Репортеры без границ" сожалеют о запрете вещания российских каналов в Латвии и Литве

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) сожалеет о запрете вещания российских телеканалов в Латвии и Литве. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике организации.

"Организация рассматривает эти решения как злоупотребления мерами санкционной политики ЕС", - отмечается в сообщении. Организация считает, что эти запреты приняты "на шатких основаниях и неубедительных юридических мотивах".

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила в среду трансляцию российских телеканалов группы RT. Под запрет попадают канал RT, его версия RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Ранее аналогичные меры были приняты властями Латвии. 30 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов. Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает международные структуры дать оценку действиям латвийского регулятора.