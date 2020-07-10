Производитель "Арепливира" заявил о высокой эффективности препарата в лечении COVID-19

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Препарат от коронавируса "Арепливир" (аналог изобретенного в Японии препарата "Фавипиравир"), одобренный Минздравом РФ, продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГК "Промомед".

"Препарат продемонстрировал высокую эффективность - более 90%, в течение первых 24 часов 70% больных коронавирусной инфекцией чувствовали радикальные изменения состояния, которые в последующие несколько дней подтверждались анализами. 80% пациентов выздоравливали на монотерапии, без сопутствующих препаратов. В ходе исследований не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что "Арепливир" одобрен Минздравом РФ и направлен в ряд медицинских учреждений страны для лечения коронавирусной инфекции. По данным "Промомед", препарат обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус, блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме.

"Мы ежедневно мониторим ситуацию и получаем информацию о положительном эффекте применения "Арепливира", по всем медицинским показателям у большинства пациентов вирусная нагрузка уменьшается в первые дни. Препарат помогает сразу, легкая и средняя стадии не переходят в тяжелую", - отмечают в компании.

Ранее в пятницу японское агентство Kyodo сообщило, что прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа "Фавипиравир" (также известен как "Авиган") продемонстрировали отсутствие его эффективности при лечении нового коронавируса.

"В Российской Федерации по сравнению с Японией проведены более глобальные исследования фавипиравира. Наряду с "Промомед" их проводили две российские компании, и все пришли к сходным результатам о высокой эффективности препарата. Мы готовы сотрудничать с японскими коллегами и других стран на предмет дальнейшего исследования данного препарата, а также предоставить свои данные в рамках международных протоколов. Мы также заинтересованы в участии в исследовательских программах с ВОЗ и другими", - говорится в сообщении ГК "Промомед".

В компании назвали результаты японских исследователей "предварительными", так как в них участвовали всего 89 пациентов. "Промомед" же провел широкомасштабные клинические исследования своего препарата "Арепливир" (действующее вещество - "Фавипиравир"), которые проходили в ряде медицинских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей и Мордовии, подчеркнули в компании.

Еще один производитель "Фавипиравира"

Как отметили в пресс-службе другого российского производителя этого препарата, компании "Р-Фарм", основной задачей японского исследования было ответить на вопрос, является ли применение "Фавипиравира" оправданным для профилактики развития тяжелых форм коронавируса у пациентов с бессимптомной или с практически отсутствующей симптоматикой.

"В результате было ожидаемо обнаружено, что применение "Фавипиравира" у бессимптомных пациентов не столь оправданно, как у пациентов с клиническими признаками COVID-19. Кроме того, ранее сообщалось, что в Японии проходят не рандомизированные испытания с использованием плацебо, а наблюдательные исследования", - отметили в компании. Согласно ее данным, иначе обстоит ситуация с пациентами с клиническими проявлениями заболевания легкой и средней степени тяжести, которые принимали участие в исследовании выпускаемого ею препарата "Коронавир" (международное непатентованное наименование - "Фавипиравир").

"В данном случае применение лекарственного средства не только оправданно для предотвращения прогрессирования заболевания в более тяжелую стадию, но и эффективно для купирования симптомов, согласно полученным данным. На основании клинических испытаний при своевременном применении "Коронавира" на первоначальной фазе заболевания препарат показывает наилучшую среди всех исследуемых на сегодняшний день препаратов эффективность", - считают в компании.

27 июня "Р-Фарм" подал документы для получения постоянного регистрационного удостоверения "Коронавира" с возможностью амбулаторного использования. Ранее третий производитель препарата - ГК "Химрар" - говорила о том, что итоги исследования "Фавипиравира" в Японии носят предварительный характер и не дают оснований для окончательных выводов об эффективности препарата.