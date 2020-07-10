Кириенко в Крыму открыл летний сезон молодежных форумов 2020 года

СУДАК, 10 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил в пятницу об открытии молодежного форума "Таврида" в Крыму.

"Не случайно, что открытие летнего сезона молодежных форумов в стране начинается именно здесь, на "Тавриде", начинается со смены "Мы вместе". Разрешите объявить форум "Таврида" "Мы вместе" открытым", - сказал Кириенко.

Он добавил, что благодаря проекту "Мы вместе" Россия показала моральное лидерство. "Мы видели, к сожалению, когда под угрозой беды во многих странах люди разбегались по своим норкам. Россия показала, что в сложной ситуации мы не разбегаемся и не прячемся. Мы объединяемся плечом к плечу и помогаем тем, кто в этом нуждается. И это важнейшая победа, может с нравственной точки зрения не менее важная, чем физическая победа над вирусом", - добавил Кириенко.

Он отметил, что во время повсеместного режима самоизоляция молодые деятели культуры оказывали поддержку россиянам. В частности, они организовывали концерты, посвященные Дню Победы во дворах ветеранов Великой Отечественной войны.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году и за прошедшие годы стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи в стране. С прошлого года он проводится около Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим - смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планам помешала пандемия.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.