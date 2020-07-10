Пензенские власти разрешили работу бань и бассейнов

ТАСС, 10 июля. Бассейны, бани и сауны могут возобновить работу в Пензенской области с 10 июля, соответствующие изменения внесены в постановление губернатора в пятницу. Об этом говорится на сайте правительства региона.

"Разрешена эксплуатация бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий, оказание соответствующих услуг. Кроме того, возобновляется деятельность бань и саун", - говорится в сообщении.

Работа этих организаций должна осуществляться с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях пандемии. Режим повышенной готовности в регионе действует до 25 июля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,2 млн человек, около 555 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 713 936 случаев заражения, выздоровели 489 068 человек, умерли 11 017. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.