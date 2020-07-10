В Карелии открыли бассейны и разрешили проводить плановые спортивные мероприятия

ТАСС, 10 июля. Власти Республики Карелия приняли решение открыть для посещения бассейны, закрытые из-за пандемии, и разрешить проведение массовых спортивных мероприятий с числом участников не более 50 человек. Об этом в пятницу написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В Карелии снимается ряд ограничений. С сегодняшнего дня в Карелии можно проводить спортивные мероприятия, включенные в календарный план (в том числе выполнение нормативов ГТО), c 10 июля разрешается работа бассейнов при соблюдении требований Роспотребнадзора", - написал Парфенчиков.

Он уточнил, что спортивные мероприятия можно проводить с числом участников не более 50 человек, лишь в отдельных случаях можно допустить к участию и более 50 человек, но это должно быть согласовано с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Парфенчиков сообщил, что с 13 по 26 июля 2020 года работающие пенсионеры старше 65 лет вновь могут оформить электронные больничные, а дети, выезжавшие за пределы своего города или района и контактировавшие с людьми из других населенных пунктов, смогут посещать дежурные группы в детских садах.

О запрете на въезд в Карелию на отдых детей из других регионов

Несмотря на снятие ряда ограничений, власти Карелии ввели запрет на въезд для отдыха на территорию республики организованных групп детей из других регионов России, кроме регионов Арктической зоны.

"Что касается летней оздоровительной кампании, то мы вводим запрет на въезд организованных групп детей для отдыха и оздоровления из других регионов. При этом делаем исключение: запрет не относится к детям, проживающим в Арктической зоне нашей страны", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Парфенчиков.

Он уточнил, что в 2020 году в Карелии не будут работать детские лагеря палаточного типа. Такое решение власти приняли в связи с постановлением Роспотребнадзора.

По информации оперативного штаба региона, на утро пятницы в Карелии число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 1 684 человека, 897 пациентов выздоровели, в местах обсервации находятся 23 человека, на самокарантине - 775, девять человек умерли.

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