Власти США разочарованы решением Анкары о смене статуса собора Святой Софии

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов разочарованы в связи с решением Анкары о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии", - отметила Ортэгус, подчеркнув, что здание включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Мы понимаем, что турецкое правительство по-прежнему привержено сохранению доступа всех посетителей к собору Святой Софии, и с нетерпением ожидаем, что услышим их планы относительно дальнейшего управления собором <...> для обеспечения того, чтобы он оставался без препятствий доступен для всех", - добавила глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.