Калининградская область присоединилась к проекту "Без срока давности"

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Калининградская область включилась в проект "Без срока давности" Поискового движения России, который нацелен на сохранение памяти о жертвах военных преступлений нацистов в период Великой Отечественной войны. Важность проекта для региона обсудили в пятницу губернатор области Антон Алиханов и ответственный секретарь движения Елена Цунаева, сообщила пресс-служба правительства области.

"Без срока давности" стал флагманским проектом 2020 года. Большое значение мы придаем просветительской работе. Важно, чтобы все, что наработали историки, архивисты, поисковики, было воспринято молодыми гражданами", - сказала на встрече Цунаева, которую цитирует пресс-служба, и попросила губернатора взять под личный контроль реализацию проекта.

Алиханов в свою очередь отметил важность проекта для самого западного региона страны, где в 1945 году в ходе ожесточенных боев советские войска разгромили фашистскую группу армий "Центр", позднее переименованную в "Север", заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. "У нас действует губернаторский совет по увековечению памяти погибших при защите отечества, активно работают поисковики, и мы регулярно проводим с ними мероприятия. Поэтому по вашему обращению при совете создаем межведомственную работу группу по реализации данного проекта", - сказал Алиханов.

"Без срока давности"

Поисковое движение России реализует проект "Без срока давности" при содействии Федерального архивного агентства, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства обороны РФ, Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Реализация проекта развивается в трех направлениях: архивно-исследовательское; поисковое, с передачей результатов работы в следственные органы; просветительское.