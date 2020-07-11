Судья США приостановила возобновление смертных казней со следующей недели

ТАСС, 11 июля. Федеральный судья США Джейн Магнус-Стинсон в пятницу вынесла постановление о приостановлении приведения в исполнение первого более чем за 15 лет смертного приговора преступнику, осужденному на федеральном уровне. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, семья заключенного тюрьмы в штате Индиана, который был приговорен к высшей мере наказания за убийство детей, потребовала перенести запланированное на понедельник исполнение наказания в связи с опасением заразиться новым коронавирусом во время присутствия при процессе. Судья постановила отложить приведение в исполнение наказания до того момента, когда родственники осужденного смогут присутствовать при наказании без риска для здоровья.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа сотрудников исправительных учреждений информировало о возобновлении с понедельника смертных казней в США. Сообщалось, что всего за неделю смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей. Членам семей преступников и их жертв разрешат присутствовать при процессе, однако в целях недопущения распространения коронавируса все они должны будут надеть защитные маски.

Согласно информации газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, эта мера в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.