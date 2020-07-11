В Хабаровске проходит несогласованная акция в поддержку губернатора края Фургала

ТАСС, 11 июля. Несогласованная акция с шествием по центральным улицам проходит в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС с места события. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Полицейские наблюдают за ходом акции, но пока никого не задерживают.

"Никто не подавал заявления на проведение митинга, не согласовывал. Кроме того, на территории региона действуют меры по ограничению массовых мероприятий из-за пандемии, поэтому никакое подобное мероприятие и не может быть согласовано", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Комментарием УМВД региона о количестве участников акции ТАСС не располагает.