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Пандемия коронавируса нового типа

В Еврейской АО продлили введенные из-за коронавируса ограничения до 26 июля

Всего в регионе зафиксирован 471 случай заражения

ТАСС, 11 июля. Ограничительные мероприятия, введенные в Еврейской автономной области из-за коронавируса, продлены до 26 июля. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Согласно постановлению № 196 все ограничительные мероприятия, в данный момент действующие на территории региона, продлеваются до 26 июля. Основанием для этого стали рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Кроме того, постановлением № 197 также до 26 июля продлен запрет на личные приемы граждан руководителями органов власти всех уровней", - говорится в сообщении.

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По данным на субботу, в регионе зарегистрирован 471 случай заражения коронавирусом, одному из пациентов проводится искусственная вентиляция легких. Выздоровели уже 398 пациентов, умерли шесть человек.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия коронавируса нового типа
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