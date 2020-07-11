В Еврейской АО продлили введенные из-за коронавируса ограничения до 26 июля

ТАСС, 11 июля. Ограничительные мероприятия, введенные в Еврейской автономной области из-за коронавируса, продлены до 26 июля. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Согласно постановлению № 196 все ограничительные мероприятия, в данный момент действующие на территории региона, продлеваются до 26 июля. Основанием для этого стали рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Кроме того, постановлением № 197 также до 26 июля продлен запрет на личные приемы граждан руководителями органов власти всех уровней", - говорится в сообщении.