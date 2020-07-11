Власти Крыма заявили, что загрузка отелей в регионе достигнет 100% уже к середине июля

СЕВАСТОПОЛЬ/СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Крым, где из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался с большим опозданием, уже принял десятки тысяч туристов, уже через несколько дней загрузка отелей достигнет 100%, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк. Власти ожидают, что до конца года на крымские курорты приедут миллионы гостей; чтобы контролировать эпидемиологическую обстановку, вводится ряд специальных мер.

"Крым востребован, он является лидером по бронировкам, по покупке билетов. Объекты размещения от 50% до 100% уже заполнены. Мы получим заполняемость всех объектов на 95-100% <...> к 15 июля", - сказал Черняк.

На полуострове отмечают высокий спрос со стороны туристов. Так, глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе сообщил, что общий турпоток по итогам 2020 года ожидается всего на 10-15% ниже, чем годом ранее, когда регион посетили 7,4 млн гостей - рекорд для полуострова в постсоветское время. По его данным, путевки в среднем ценовом сегменте уже раскуплены до сентября, но крымские отели и санатории при этом в целом сохранили стоимость номеров на прежнем уровне. Похожие прогнозы дают и представители отрасли.

"И в нашем отеле сезон стартовал жестко и быстро. Загрузка "взорвалась" у всех, со многими коллегами общаюсь, многие даже не были готовы к этому. Сначала был простой, а потом скачок, некоторые даже справиться не могут. Где-то персонал не успели набрать, где-то технически не подготовились", - рассказал директор управляющей отелями компании "Актив групп" Вилор Османов.

Похожую картину наблюдают и в Севастополе, где турпоток традиционно в разы меньше: за июнь были зарегистрированы около 15 тыс. туристов, а средняя загрузка гостиниц составила 31% - такие данные были приведены на аппаратном совещании городского правительства на текущей неделе. "Бронирование на июль - август составляет около 71%. Загрузка может достигнуть в эти месяцы 100%. Регион привлекателен для посещения", - приводит пресс-служба городского правительства слова вице-губернатора Марии Литовко.

О высоком спросе говорят и представители отрасли. "Загрузка уже где-то под 90%, если мы говорим о тех номерах, которые подготовлены для совместного размещения. 270 человек мы ждем на этой неделе. Такое количество из наших 550 мест", - рассказала заместитель директора по гостеприимству санатория "Саки" (Сакский район Республики Крым) Елена Букач.

Усиленные меры

В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике, который включает, помимо прочих площадок, "визитные карточки" города - комплексы на Малаховом кургане и Сапун-горе, панорамы обороны 1854-1855 годов, ТАСС сообщили, что за первые после снятия ограничений две недели работы (16-30 июня) площадки посетили в общей сложности 15,77 тыс. человек.

Кроме того, в Крыму возобновили деятельность музеи и театры, стали доступны прогулки на маломерных прогулочных судах и пассажирские перевозки на новейшем судне на подводных крыльях "Комета 120М", работают пляжи и прочие объекты туристической инфраструктуры. С 19 июля возобновит работу круизное судно "Князь Владимир". В Севастополе заявили, что уже актуализируют календарь фестивалей и других массовых мероприятий.

Однако большое число приезжих сказывается и на эпидемиологической обстановке. В Севастополе в последние месяцы наблюдаются только единичные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, после того, как город открылся для туристов, инфицированных стали регистрировать среди приехавших на отдых жителей других регионов. Например, утром в четверг появилась информация, что за сутки в городе зафиксированы три новых случая, все заразившиеся - туристы из Пермского края; 5 июля подтвержден коронавирус у женщины с ребенком, которые также приехали на отдых.

Чтобы контролировать ситуацию, власти Севастополя приняли решение об усилении противоэпидемических мер. В Крыму, в частности, решили сохранить требование к туристам, заезжающим в санатории более чем на 21 день, предоставлять справки об отсутствии коронавируса. При этом никаких других справок, в том числе об отсутствии контактов с заразившимися, не требуется, рассказал на пресс-конференции в ТАСС в среду Аксенов. Он уточнил также, что для размещения в отелях и гостиницах полуострова проходить тесты не нужно.

При этом владельцы салонов красоты, гостиниц, мест общественного питания могут получить единоразовую компенсацию на мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.