Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Новый тест на коронавирус певицы Аниты Цой, госпитализированной ранее в Москве, показал отрицательный результат. Артистку могут выписать в ближайшие дни, сообщила она в субботу в своем Instagram.

"Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная. Могу скоро поехать домой", - рассказала Цой подписчикам.

По словам певицы, завтра ей должны сделать компьютерную томографию грудной клетки, чтобы проверить, как идет восстановление после болезни, и уже в понедельник могут выписать.

О том, что певица госпитализирована с коронавирусом, 30 июня сообщила ТАСС ее пресс-секретарь Анна Кружель.

Анита Цой - заслуженная артистка России, певица и композитор. Исполнительница хитов "Небо", "На восток" и "Новая я".