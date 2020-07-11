В Москве вылечились еще 1 002 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Общее число выздоровевших людей с коронавирусом выросло за сутки в Москве на 1 002 и составило 164 095. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 002 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095", - сказала она.

Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

"Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - напомнила Ракова.