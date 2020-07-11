Жителей дома в Нижнем Новгороде временно расселят после взрыва газа

ТАСС, 11 июля. Все жители дома в Нижнем Новгороде, где в субботу произошел взрыв газа с последующим возгоранием, будут временно расселены. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Нижегородские власти приняли решение о временном расселении всех жильцов дома № 17 по ул. Краснодонцев в областном центре, где сегодня произошел взрыв бытового газа", - отметили в пресс-службе.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова, совместно с администрацией города по поручению губернатора решается вопрос временного размещения граждан в гостиницах или муниципальном жилом фонде. На первом этапе они будут обеспечены едой и водой.

"Жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе. Рядом со школой дежурит скорая помощь для оказания оперативной помощи, если она понадобится. Также будут привлечены психологи. Главный вопрос - это люди", - процитировала пресс-служба регионального правительства исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

В пресс-службе добавили, что здание обесточили и отключили от газа.

Последствия взрыва

По данным МЧС, взрыв газовоздушной смеси в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома с возгоранием произошел по адресу: улица Краснодонцев, дом 17. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Последствия пожара, начавшегося после взрыва, ликвидировали.

В результате происшествия пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое - мужчина и женщина - доставлены в больницу. По информации министерства здравоохранения региона, позднее один из двух госпитализированных направлен на амбулаторное лечение. Состояние второго госпитализированного средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей").

В новость внесены изменения (10:10 мск) - добавлена информация в четвертый абзац.