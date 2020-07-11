В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает корреспондент ТАСС с места события. Горожане разошлись с площади Ленина, полиция никого не задерживала.

Несогласованная акция с шествием по центральным улицам прошла в субботу в Хабаровске. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку Фургала. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в общей сложности в акции приняли участие от 15 до 20 тыс. человек. Наибольшего размера колонна горожан достигла во время шествия по центральным улицам, после него перед зданием правительства региона осталось некоторое количество участников.

Как сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре, в городе также состоялось несанкционированное шествие. Свыше тысячи человек прошли по главным улицам от центральной площади, подходили к зданиям УФСБ, администрации города, заходили на набережную Амура и разошлись у Драматического театра.

Около 50 человек собирались на митинг в городе Бикин, сообщила агентству администрация Бикинского района.