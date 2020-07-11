Школьники смогут поехать в Крым по железной дороге по льготному тарифу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Школьники старше 10 лет смогут в дни летних каникул воспользоваться при проезде в Крым по железной дороге новыми льготами, установленными правительством. Об этом сообщила в субботу пресс-служба российского кабмина.

"Скидка в 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий", - отмечается в сообщении пресс-службы. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны. Для путешественников младше 10 лет предусмотрен детский тариф, а дети до пяти лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места.