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Путин поздравил народную артистку Елену Камбурову с днем рождения

Президент России отметил ее самобытную манеру исполнения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку России и художественного руководителя Театра музыки и поэзии Елену Камбурову. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Самобытный талант, неповторимая и всегда узнаваемая манера исполнения песен позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, но главное - заслужить искреннюю любовь ценителей поэзии и музыкального искусства", - говорится в поздравлении.

Елена Камбурова - член Союза театральных деятелей РФ, народная артистка России (1995). Награждена орденами Дружбы (2006) и Почета (2010), отмечена Почетной грамотой президента РФ (2018). Удостоена Государственной премии РФ в области литературы и искусства в 1999 году.

Песни в исполнении Камбуровой звучат в нескольких десятках фильмов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКамбурова, Елена Антоновна
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