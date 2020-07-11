В России коронавирусом за сутки заразились 6 611 человек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 6 611, общее количество инфицированных достигло 720 547. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост пять дней не превышает 0,9%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Чечне (0,4%), Калининградской области (0,5%). В частности, новые 678 случаев выявлены в Москве, 296 - в Санкт-Петербурге, 280 - в Свердловской области, 268 - в Ханты-Мансийском АО, 228 - в Алтайском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 211 896 инфицированных коронавирусом.

Число выздоровевших пациентов увеличилось в стране за сутки на 8 378, всего уже вылечились 497 446 человек. Общее число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев коронавируса в РФ. В частности, за сутки выписали 1 002 пациентов в Москве, 497 - в Архангельской области, 353 - в Нижегородской области, 345 - в Воронежской области и 326 - в Московской области.

Число летальных исходов из-за инфекции увеличилось на 188 против 174 днем ранее, всего от инфекции умерли 11 205 человек. Доля умерших составляет 1,56% от всех заразившихся в России. За сутки зарегистрированы 42 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 29 - в Москве, 13 - в Красноярском крае, 10 - в Архангельской области, 7 - в Новгородской области и 6 - в Нижегородской области.