Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России за последние сутки вырос на 0,02, до 1. В Москве показатель составил 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, не поднимается выше единицы с 15 июня, а в Москве - уже больше месяца, с 4 июня.

Показатель оказался ниже единицы в шести из десяти регионов России с наибольшим числом инфицированных. Кроме Москвы, это Подмосковье (0,75), Воронежская (0,88) и Иркутская (0,94) области, Ханты-Мансийский автономный округ (0,95) и Красноярский край (0,98).

В Санкт-Петербурге коэффициент пятый день подряд держится на отметке 1,07, в Свердловской области он составил 1,06, в Нижегородской - 1,04, в Ростовской - 1,01.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.