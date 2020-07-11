Предприятия туротрасли КБР проводят дезинфекцию территорий, готовясь к приему клиентов

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Туристический сезон в Кабардино-Балкарии (КБР) начинается с соблюдением санитарных норм, кабинки канатных дорог на Эльбрусе продезинфицировали, загрузку гостиниц снизили вдвое, а уборка помещений на всех объектах будет производиться каждые два часа. Отрасль заработала одной из первых в регионе после длительного простоя из-за пандемии, сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

Кабардино-Балкария перешла к очередному этапу снятия ограничений с 10 июля. Свою деятельность могут возобновить санаторно-курортные организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Разрешается деятельность гостиниц, турбаз, пансионатов, расположенных в курортных районах, при условии единовременного заполнения не более 75% номерного фонда. Возобновляется работа объектов курортной инфраструктуры: канатных дорог, горнолыжных трасс, питьевых галерей.

"Туристическая отрасль Кабардино-Балкарии начала работу 10 июля одной из первых в регионе, раньше нас только заработал санаторно-курортный комплекс Ставропольского края под очень жесткими ограничениями. На маятниковую канатную дорогу "Эльбрус" были вызваны представители санэпиднадзора для обработки всех вагончиков и самих станций, там будут установлены санитайзеры, они закуплены. После каждого рейса планируется дезинфекция всех вагонов, нагрузка на вагоны уменьшена на 50%, что позволит соблюдать социальное дистанцирование и, естественно, во всех организациях будет соблюдаться масочный режим", - рассказал Шогенцуков.

Подобные меры предприняты на гондольной канатной дороге АО "Курорт Эльбрус", там на местах посадки и высадки установлены средства защиты; кабинки, подъемники, поручни обрабатываются каждые два часа, и в гондолу сажают не более двух человек. В гостиничные номера будут заселять не более двух человек, если это не семья, предусмотрена рассадка в ресторанах гостиниц и шведский стол, нанесение соответствующей разметки, чтобы люди соблюдали дистанцию.

"На основании требований Роспотребнадзора, которые меняются по мере ослабления мощи вируса, мы разработали алгоритм открытия и функционирования санаторно-курортных предприятий отдельно и алгоритм для средств коллективного размещения - гостиниц и мест коллективного показа, где бывает много людей. Этот алгоритм предполагает пошаговое исполнение, изложили мы его упрощенно, чтобы было понятно любому человеку, что необходимо сделать для того, чтобы открыть свое предприятие безопасно - все, начиная от средств индивидуальной защиты (СИЗ) и заканчивая порядком размещения, порядком информирования ответственных органов в случае возникновения каких-то проблем", - уточнил он.

Персональная ответственность

Все документы министерство направило в каждое учреждение, которое входит в туристскую и санаторно-курортную сферу поименно на руководителя. "Мы разослали им бланк уведомления, который каждое предприятие в момент открытия должно направить в Роспотребнадзор, а также продублировать его на наш адрес. Они также обязаны направлять еженедельный отчет в Роспотребнадзор и к нам на электронную почту в течение первых заездов", - отметил Шогенцуков.

Руководитель уведомляет Роспотребнадзор о своем открытии, гарантирует исполнение всех предписаний данной структуры и пишет о том, что ознакомлен с ответственностью, которая установлена соответствующими статьями КоАП, касающимися санитарно-эпидемиологического благополучия подобных заведений. Штрафы, указанные в статьях, значительные и доходят до миллиона рублей. Если подобное уведомление направлено в Роспотребнадзор, это значит, что организация выполнила все условия, соблюдение которых будут мониторить сотрудники министерства.

"Мы собрали руководителей всех санаторно-курортных организаций и предупредили, а люди это понимают и осознают, что возникновение одного случая коронавируса в организации приведет в превращение санатория, гостиницы в обсерватор и они будут закрыты на карантин на две недели", - предупредил Шогенцуков.

По данным Министерства курортов и туризма КБР, регион в 2018 году посетили 552,3 тыс. отдыхающих, в 2019 году в республике отдохнули уже 602 тыс. человек. Из-за пандемии в марте 2020 года власти региона закрыли все туристические объекты и весь санаторно-курортный комплекс, как следствие в первом полугодии турпоток в КБР снизился на 50%. В настоящее время перечень объектов природно-рекреационного туристического комплекса КБР насчитывает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих.