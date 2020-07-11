{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СК назвали причину смерти хоккеиста в Орске

По данным ведомства, Павел Крутий умер от тромбоэмболии легочной артерии

ТАСС, 11 июля. Игрок клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Южный Урал" Павел Крутий, по предварительной информации, умер от тромбоэмболии легочной артерии. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила, что утром во время тренировки Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался.

"Сотрудники следственного управления устанавливают обстоятельства смерти 23-летнего жителя Орска, смерть которого наступила 10 июля в 12:15 (10:15 мск) в четвертой городской больнице Орска. По предварительным данным, причиной смерти явилась тромбоэмболия легочной артерии. В медицинское учреждение молодой человек доставлен вследствие ухудшившегося состояния в процессе спортивной тренировки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вся медицинская документация есть в распоряжении следствия. "Медицинская экспертиза назначена. <…> Ряд лиц уже допрошен в рамках проверки", - пояснили в следственном управлении.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Предыдущий сезон Крутий провел в карагандинском клубе "Сарыарка". В регулярном чемпионате ВХЛ прошлого сезона он провел 32 матча, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 результативных передач), в плей-офф он сыграл четыре матча и не набрал очков за результативность.

Теги
Россия
Власти Камчатки заявили, что дополнительный рейс в Иркутск будет развивать туризм региона
Врио руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края сообщила, что дополнительный маршрут позволит привлечь на полуостров турпоток из Иркутской области, Бурятии и других соседних субъектов
Читать полностью