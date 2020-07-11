СМИ: у нескольких военнослужащих США на юге Японии выявлен коронавирус

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Власти префектуры Окинава на юге Японии объявили о выявлении нового коронавируса у нескольких дислоцированных в этом регионе военнослужащих США. Об этом в субботу сообщает телеканал NHK.

Точно число инфицированных не называется, однако, по данным телеканала, речь идет о более чем 50 человек. Отмечается, что заразившиеся находятся, в частности, на базе Кэмп Хансэн и на авиабазе Футэмма, расположенных на территории префектуры.

Согласно информации NHK, число выявленных случаев инфицирования среди военнослужащих США на Окинаве достигло 148.

10 июля военное командование морской пехоты США в Японии приняло решение вернуть ограничения для своих военнослужащих из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, им вновь будет запрещено пользоваться общественным транспортом, кроме специального такси, курсирующего по территории военных объектов, а выход за пределы баз для посещения кафе и ресторанов будет ограничен.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 21 тыс. Число летальных исходов составляет 995. Всего в стране выздоровели порядка 18 тыс. человек. При этом 32 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.