Заведениям общепита и ТЦ разрешили возобновить работу в Пензенской области

ПЕНЗА, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев снял в субботу ограничения на работу заведений общепита и торговых центров, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

"В Пензенской области сняты ограничения в работе торговых центров и сферы общественного питания. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора в субботу, 11 июля", - отмечается в сообщении.

Заведениям и индивидуальным предпринимателям необходимо руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции и организации работы предприятий общепита в условиях сохранения рисков распространения инфекции, указано в сообщении.

Пензенская область с 19 июня перешла ко второму этапу снятия ограничений. В регионе открылись летние веранды, сезонные кафе и террасы при стационарных предприятиях общественного питания, придорожные кафе, рынки и ярмарки непродовольственных товаров, бани и бассейны. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 26 июля, самоизоляция остается обязательной для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Масочный режим и социальное дистанцирование также сохраняются.

В Пензенской области, по данным на 11 июля, зарегистрировано 5 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 143 человека выписаны после выздоровления, 63 пациента умерли.