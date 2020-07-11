Новые видео с тушканчиком и тапиром появилось от зоопарка на проекте #Москвастобой

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Проект #Москвастобой пополнился новыми видео о пробуждении тушканчика и взвешивании тапира, сообщила пресс-служба столичного Комитета по туризму.

"Пробуждение тушканчика и взвешивание тапира: на #Москвастобой появились новые видео от Московского зоопарка. Забота о питомцах зоопарка - сложный, но очень увлекательный процесс", - говорится в сообщении.

Московский зоопарк поделился с культурно-образовательным онлайн-проектом #Москвастобой серией веселых и познавательных видео, главные герои которых - тапир, тушканчик, броненосец, панды Жуи и Диндин и другие удивительные обитатели. В коротких роликах специалисты зоопарка раскрывают свои профессиональные секреты. Например, заведующий отделом "Млекопитающие" Михаил Брагин демонстрирует, как определить вес тапира, а ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Филипп Тумасьян объясняет, что нужно сделать, чтобы вывести тушканчика из зимней спячки.

"Руководитель отдела "Фауна Китая" Ирина Овчинникова рассказывает, для чего с пандами проводят ежедневные тренинги, как следят за их здоровьем и какие правила безопасности нужно соблюдать при работе с бамбуковыми медведями. Кроме того, на сайте москвастобой.рф можно узнать, что такое обогащение среды зоопарка и как его сотрудники заботятся, чтобы животные не скучали, а их жизнь была максимально комфортной и интересной", - отметили авторы.

Зрителей также ждут увлекательные видео с участием ленивцев Фредди и Альберто, броненосца Маши, харзы Мирей. С ними познакомит кипер Московского зоопарка Елизавета Кузьмичева. А еще здесь можно наблюдать за процессом кормления харизматичной выдры Рубэна.

О проекте

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. За время работы культурно-образовательного проекта его сайт посетили более 900 тыс. раз. Недавно запущена английская версия проекта - #Moscowwithyou.

Московский зоопарк - один из старейших зоопарков Европы. Он был открыт 31 января 1864 года по старому стилю и назывался тогда зоосадом. Сейчас в Московском зоопарке - более восьми тысяч животных, относящихся к более чем 1000 видов мировой фауны.