Жителям нижегородской квартиры, где взорвался газ, окажут материальную помощь

ТАСС, 11 июля. Власти Нижнего Новгорода окажут материальную помощь жителям квартиры, где в субботу произошел взрыв газа с последующим возгоранием, сообщили журналистам в пресс-службы администрации регионального правительства.

"Принято решение об оказании материальной помощи жителям квартиры, где произошел взрыв бытового газа, и смежных помещений, если пострадало имущество, которое не подлежит восстановлению", - сказано в сообщении.

На место ЧП прибыл глава региона Глеб Никитин, который пообщался с эвакуированными после взрыва бытового газа жителями дома № 17 на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Ранее в региональном ГУ МЧС ТАСС сообщили, что после взрыва газа существует угроза обрушения, в связи с чем разбор завалов пока не проводится. Психологи МЧС РФ оказывают помощь жителям дома.

При взрыве газовоздушной смеси в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного жилого дома с возгоранием пострадали пять человек. Трое получили легкие травмы, еще двое были госпитализированы, позднее одного из пациентов направили на амбулаторное лечение. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.