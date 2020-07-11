Представитель Генпрокуратуры назвал причину гибели группы Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Группа Дятлова в Свердловской области в 1959 году погибла от лавины, к такому выводу пришла проверка Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Москве в субботу заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Курьяков.

"Все телесные повреждения [погибших туристов] характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину", - сказал Курьяков.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. Приоритетными версиями гибели людей надзорное ведомство считает ураган, лавину или сход так называемых снежных плит.

Генеральная прокуратура попросила Главное управление МЧС по Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева принять меры, чтобы обезопасить склон, где в 1959 году погибли туристы группы Дятлова, сообщил Курьяков.

"Склон лавиноопасен, это факт. Поэтому были подготовлены две информации: в адрес Главного управления МЧС по Свердловской области и в адрес губернатора Свердловской области, была детально расписана опасность этого склона, предложено принять меры в рамках компетенции для обеспечения безопасности", - сказал Курьяков.

О перевале

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.