Фонд памяти группы Дятлова отменит экспедицию на перевал в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Общественный фонд памяти группы Дятлова отменит традиционную экспедицию на перевал в 2020 году. Причиной этому стал, в частности, пожар на перевале, сообщил ТАСС руководитель фонда Юрий Кунцевич.

"Да, от экспедиции [в этом году] придется отказаться, пожар на перевале. Скорее всего, отменим, перенесем на следующий год", - сказал Кунцевич. По данным местных СМИ, в районе перевала горят 25 гектаров леса.

Кунцевич отметил, что в ближайшее время состоится собрание актива фонда, где будет обсуждаться результат проверки, проведенной Генпрокуратурой РФ. Планируется, что в собрании примут участие родственники погибших на перевале в 1959 году студентов.

Согласно результатам проверки Генпрокуратуры РФ, начатой в феврале 2019 года спустя 60 лет гибели студентов, причиной смерти группы Дятлова в Свердловской области стал сход лавины.

О перевале

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.