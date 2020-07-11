Новое здание поликлиники в Стрельне планируется ввести в эксплуатацию до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Новое здание поликлиники в Стрельне (Петербург), сроки сдачи которого неоднократно срывались, планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

"Сроки установлены жестко - в четвертом квартале ввести в строй. В Стрельне ведется интенсивное жилищное строительство, численность жителей ежегодно растет, поликлинику давно ждут", - приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Сроки ввода поликлиники неоднократно срывались, дважды менялись подрядчики. В настоящее время степень строительной готовности объекта составляет 95%. Практически завершены работы по фасаду, кровле, внутренним инженерным сетям, освещению и вентиляции. Полностью выполнено остекление. В здании установлены малый лифт, подъемники, вентиляционные установки, рентген, стоматологическое оборудование.

Площадь новой поликлиники - более 10 тыс. кв. м. Сюда переедут все отделения из старой поликлиники на Фронтовой улице, которая в шесть раз меньше по площади. Здесь также разместятся дневной стационар, отделение физиотерапии, функциональной и лучевой диагностики, отделение гериатрии. Планируется открыть районный травматологический пункт и лечебно-оздоровительный комплекс с залом физической культуры и бассейном.

По данным пресс-службы правительства Петербурга, ввод нового здания поможет решить проблему нехватки амбулаторно-поликлинических учреждений в Петродворцовом районе в целом. Сейчас дефицит мощности учреждений здравоохранения здесь составляет 1 200 посещений в смену. Новое здание городской поликлиники № 122 для взрослых и детей на Львовской улице рассчитано на 340 посещений в смену. После ввода оно "закроет" четверть существующего в районе дефицита.

Всего в 2020 году в Петербурге планируется сдать в эксплуатацию 60 социальных объектов, из них 37 объектов в рамках Адресной инвестиционной программы и 23 объекта за счет внебюджетных средств.