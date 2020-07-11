Гроза и ветер до 17 м/с ожидаются в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Гроза с дождем и ветром с порывами до 17 м/с ожидается с 15:00 до 21:00 в субботу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 до 21:00 11 июля местами по городу Москве ожидается гроза с дождем, при грозе - усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - рассказали в пресс-службе.

В МЧС советуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Если гроза и ветер застанут на улице, напомнили в пресс-службе, стоит укрыться в крепких строениях, держаться подальше от деревьев, рекламных баннеров и шатких конструкций.