Власти Хабаровского края заявили о своей непричастности к акции в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края и региональный комитет по информационной политике непричастны к организации несогласованной акции в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которая состоялась в Хабаровске.

Об этом сообщила журналистам председатель комитета по информационной политике Хабаровского края Анна Губина.

"На официальном сайте УМВД по Хабаровскому краю размещена некорректная информация. Полиция сообщает, что акция была организована командой Фургала. Многие воспринимают эту формулировку как "правительство Хабаровского края". Официально заявляю, что правительство Хабаровского края и комитет, возглавляемый мной, не являются организаторами каких бы то ни было протестных мероприятий", - сообщила Губина, уточнив, что правительство, напротив, призывает граждан выражать свои мысли и чувства по поводу происходящих событий только законными способами.