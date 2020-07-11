В Польше проходит День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. Жители Польши в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики, вспоминают погибших 77 лет назад в Волынской резне соотечественников. Мероприятия проходят в субботу в польской столице у памятника жертвам Волынской резни, а также в других городах страны.

"Трагические события тех лет должны оставаться в памяти будущих поколений", - указал в ходе церемонии возложения венков к памятнику в Варшаве ее ведущий, напомнив, что большинство погибших в те годы не были достойно похоронены. По его словам, по разным данным, жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, однако точное число погибших не установлено.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

Четыре года назад польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. Как правило, памятные мероприятия по случаю этой даты проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.