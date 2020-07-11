Крым посетили 400 тыс. туристов за первые 10 дней туристического сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Около 400 тыс. человек посетили курорты Крыма за первые 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из регионов России, власти рассчитывают, что полуостров посетят около 1,5 млн отдыхающих в июле. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в субботу.

"За первые 10 дней Крым получил уже 400 тыс. туристов, по нашим прогнозам - июль месяц Крым посетят порядка 1,5 млн туристов, плюс-минус", - сказал Волченко.

Он добавил, что эти цифры сопоставимы с данными прошлого года.

Курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Отели и санатории полуострова с 1 июля начали принимать туристов из других регионов страны. До этого в течение двух недель они работали только для жителей региона. Глава республики Сергей Аксенов на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что аэропорт Симферополя сейчас ежедневно принимает 17 тыс. пассажиров и отправляет 8 тыс. человек, пассажиропоток увеличивается после снятия ограничений для туристов.