В Коми возобновляют работу объекты спорта во всех городах кроме Воркуты и Усинска

ТАСС, 11 июля. Власти Коми приняли решение открыть для посещения и тренировок спортивные объекты, закрытые из-за пандемии, во всех городах Республики кроме Воркуты и Усинска. Об этом сообщила пресс-служба врио главы Республики Коми.

"С 11 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", возобновляют работу объекты спорта для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики Коми; фитнес-центры (спортивные клубы)", - сказано в сообщении.

Открытие спортивных объектов возможно только с соблюдением установленных законодательством требований и с проведением комплекса противоэпидемических мероприятий. В пресс-службе отметили, что из-за угрозы распространения коронавируса сохраняется запрет на использование бассейнов, а также требование обязательного ношения масок и перчаток, использования дезинфицирующих средств для рук, соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м.

Как сообщалось, основной прирост заражения коронавирусом дали очаги в Усинске и Воркуте. По информации властей Коми, по состоянию на 10 июля в Республике лабораторно подтверждено 4 107 заболеваний коронавирусом (прирост за сутки - 79 человек). Под медицинским наблюдением находятся 2 833 человека, выздоровели 2 228 человек.