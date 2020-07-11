В Москве на Варшавском шоссе произошел разлив воды

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Разлив воды произошел днем в субботу на Варшавском шоссе в Москве, специалисты уже ликвидировали утечку. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Мосводоканала".

В 12:50 при проведении гидравлических испытаний по адресу Варшавское шоссе, 32 произошел разлив воды. На место оперативно прибыли аварийные бригады Мосводоканала.

"За 20 минут утечка ликвидирована без отключения потребителей. Движение транспорта восстановлено", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что разрушений дороги из-за происшествия нет.

Как добавили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на данный момент перекрыт один ряд, движение осуществляется по четырем рядам. Полного перекрытия движения на Варшавском шоссе не было.

В новость внесены изменения (16:16 мск) - добавлен комментарий пресс-службы Центра организации дорожного движения.