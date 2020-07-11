Семья конструктора Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Семья советского конструктора Сергея Королева пригласила основателя SpaceX Илона Маска в Москву. Об этом рассказал внук конструктора Андрей Королев.

"Мы пригласили его в Москву как семья Сергея Павловича Королева и обещали показать исторические космические места, что ему, безусловно, интересно", - отметил внук конструктора в беседе с телеканалом "Звезда".

По словам Королева, Маск пригласил их посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков. Во время беседы с основателем SpaceX семья создателя ракеты Р-7 обсудила его будущие программы полетов на Луну и на Марс. "Он, конечно, грандиозный человек. Очень спокойный, приятный в общении, никакого снобизма, никаких нравоучений", - рассказал Королев, добавив, что разговор длился около 20 минут.

Звонок состоялся после того, как семья конструктора написала Маску письмо, в котором поздравила его с успешным пуском пилотируемого корабля Crew Dragon.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что провел разговор с семьей основоположника советской практической космонавтики академика Сергея Королева и отметил, что он был одним из самых лучших. Предприниматель написал фамилию академика на русском языке. В свою очередь в Роскосмосе написали, что Королев был самым лучшим.

Сергей Королев - инженер-конструктор, основоположник отечественной космонавтики. Руководил созданием первых советских баллистических ракет, пилотируемых космических кораблей. Созданная Королевым и изготовленная на куйбышевском авиазаводе № 1 (ныне - самарский РКЦ "Прогресс") модификация ракеты Р-7 в 1957 г. вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, а в 1961 г. на модификации был выведен первый космический корабль с человеком на борту.